الرئيس السيسي سيؤكد في كلمته أمام قمة واشنطن أهمية دعم اندماج القارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 02:29 مساءً - يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته غدا الخميس أمام قمة قادة الولايات المتحدة وافريقيا المنعقدة حاليا في واشنطن، على إطار الاستراتيجية المصرية التي تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء في واشنطن، أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ستشدد على أهمية دعم اندماج القارة الافريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج ايجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ، وبالتالي ستعكس الكلمة رؤية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعامل مع القضايا الأفريقية وما بذلته مصر من جهود في السنوات الماضية في هذا الصدد، ولاسيما ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الافريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الأفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الافريقية.