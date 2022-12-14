محافظ القاهرة: الارتقاء الحضرى ساهم فى تحسين الخدمات لـ 1.5 مليون مواطن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ القاهرة خالد عبدالعال إن برنامج الارتقاء الحضرى ساهم فى تحسين الخدمات لنحو 1.5 مليون مواطن بالمحافظة فى مصر القديمة والزاوية الحمراء، وذلك بمنحة من شركاء التنمية الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية.





جاء ذلك على هامش الاحتفال بانتهاء المرحلة الأولى من برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل للمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأشاد عبدالعال بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تطوير البنية الأساسية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح عبدالعال أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالمناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات فى تلك المناطق مع العمل بالتوازى بتحسين مستوى الخدمات بمبدأ التنمية المشاركة، لتحقيق جودة حياة المواطن المصرى وفقا لرؤية مصر 2030.

وأكد محافظ القاهرة أن تعزيز أوجه التعاون مع شركاء التنمية وفى مقدمتهم الاتحاد الاوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية من بين الجهات الدولية الداعمة فى مصر يعد أحد أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة عبر الاستفادة من الخبرات والتمويل المقدم لتحقيق اهدافنا الاستراتيجية.

وقدم محافظ القاهرة الشكر والتقدير لكل الجهات الوطنية والدولية الفعالة فى تحقيق هذا النجاح وفى مقدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة الجهات التى تسعى لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية، والتى تضمنت مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية فى عدد من المناطق بمحافظة القاهرة بما يعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

شهد الاحتفالية أحمد راشد محافظ الجيزة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وم. خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ود. وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، وماثيو فاسير المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ورؤساء أحياء مصر القديمة والزاوية الحمراء والبساتين ودار السلام، وم. خليل شعت مدير وحدة تطوير العشوائيات ومدير إدارة مشروعات البنية الأساسية.

يذكر أن المشروعات التى تم تنفيذها تضم 8 مشاريع رئيسية بحى الزاوية الحمراء وتشمل شبكة مياه شرب بشارع طلخا ومتفرعاته، وتطوير كوبرى مشاة عبود، وتوفير تجهيزات واحتياجات عدد من المدارس الحكومية، واحلال وتجديد سوق مدينة النور (سويقة عبود) والشوارع المؤدية إليه، وتطوير موقف ميكروباص مدينة النور وتطوير سوق طلخا الرسمى والشوارع المؤدية إليه، بالإضافة إلى تطوير الشوارع وفراغات ومناطق مفتوحة عامة بمنطقة الأميرية البلد.

كما تم تنفيذ 6 مشاريع رئيسية بمنطقة عزبة خير الله واسطبل عنتر شملت تطوير(4) أنفاق أسفل الطريق الدائرى والمدخل الشرقى للمنطقة والطرق الرئيسية حول الدائرى وسلالم المشاه الصاعدة للدائرى، وتطوير سلالم ومسارات المشاة بمنطقة المحجر، وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، وتطوير المدخل الغربى ورفع كفاءة الطريق الغربى، إلى جانب تطوير خطوط المياه الرئيسية بشارع المحجر، وتطوير المنظومة الصحية بالمنطقة وذلك بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 110 ملايين جنيه.