برعاية ابدأ.. أول مصنع لتصنيع «صمام أمان الغاز» بمصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة "ابدأ" ش. م. م والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس الثلاثاء 13، عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon " العالمية - و التى تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية فى مجال تصنيع صمامات آمان الغاز - لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" فى مصر.





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