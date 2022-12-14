رئيس «الرعاية الصحية» من البحرين: نسعى لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الطبية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، معرض المنامة الصحى الأول "منامة هيلث"، والمقام على هامش فعاليات مؤتمر المنامة الصحى، والمنعقد بمملكة البحرين، خلال شهر ديسمبر الجارى.





جاء ذلك فى ختام مشاركة الدكتور أحمد السبكى، ضمن وفد مصرى رفيع المستوى يضم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب حازم خميس، المدير العام لمستشفى وادى النيل، والدكتور محمد حسانى، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، فعاليات مؤتمر ومعرض المنامة الصحى بالبحرين.

واستمع الدكتور أحمد السبكى، إلى شرح تفصيلى عن أركان المعرض من مختلف الشركات المصرية والبحرينية، والمقام بمشاركة أكثر من 70 شركة عارضة من مستشفيات وشركات الأدوية والأجهزة الطبية ومعاهد التدريب والجامعات والمصنعين والممثلين المعتمدين والجهات الحكومية المصرية والبحرينية.

واطلع الدكتور أحمد السبكى، على أبرز التقنيات التكنولوجية فى مجال الرعاية الصحية، والأنظمة الصحية الحديثة الأكثر كفاءة، والحلول المبتكرة فى الرعاية الصحية وأحدث التقنيات العالمية التى تواكب مختلف المستجدات، والتطورات العالمية المرتبطة بالأنظمة الصحية الحديثة.

وشدد الدكتور أحمد السبكى، على أن المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستعراض آخر المستجدات فى العلاجات الطبية فى مختلف المجالات، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة للرعاية الصحية، والإنتاج، وتبادل الخبرات المصرية مع الدول العربية، فى رسالة واضحة بأن مصر مستعدة للتعاون على جميع المستويات.

وتابع: نحن فخورون بالدعم الذى يحظى به قطاع الرعاية الصحية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا نسعى جاهدين لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية، وخاصة بتطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية، مستقبل الرعاية الصحية فى العالم واستدامتها، ولذلك نعمل عن كثب للوصول إلى أفضل الشراكات والتعاون مع كل الدول وتحديدا الدول الشقيقة، ومن هنا جاءت المشاركة الفعالة لمصر فى معرض ومؤتمر المنامة الصحى فى ظل العلاقات التاريخية القوية التى تربط بين مصر والبحرين، والانعكاس الإيجابى لذلك فى فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثمارى والتجارى بين البلدين.

تجدر الإشارة، إلى أنه رافق الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال زيارته إلى مملكة البحرين، الدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء.