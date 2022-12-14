الأعلى للإعلام ينفى غلق تويتر لحسابه الرسمى: محاولة للاختراق

جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا صحة إطلاقا لما تردد حول إغلاق حساب المجلس على تويتر.



جدة - نرمين السيد - أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا صحة إطلاقا لما تردد حول إغلاق حساب المجلس على تويتر. وأوضح فى بيان صحفى، أنه كانت هناك محاولة لاختراق الحساب وتم إغلاقه بالتنسيق مع المجلس للكشف عن تلك المحاولة والتعامل معها.

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