الأوقاف: توزيع 5000 عمامة أزهرية جديدة للأئمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 01:32 مساءً - اعلنت وزارة الاوقاف توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 5000 إمام، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر توزيع الزى الأزهرى على الأئمة فى محافظات: ( القاهرة – الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – دمياط – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – شمال سيناء – مرسى مطروح – الوادي الجديد – بور سعيد)، مشددة على الأئمة استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد.

كما وجهت وزارة الأوقاف مديري المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة، لافتة إلى أن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من غد الخميس، وحتى الخميس 22 ديسمبر الجارى، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

وتواصل وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، وبالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الإنتاج الحربي تم التعاقد على توريد (1700) جهاز بث جديد؛ لاستكمال منظومة الأذان الموحد من خلال أجهزة عالية الجودة بمساجد القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر أن إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى قد بلغ حتى تاريخه (5000) مسجد.