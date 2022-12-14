”القوى العاملة”:عجلات الإنتاج تعود للعمل في 3 شركات خاصة بالشرقية بعد ”مفاوضات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 01:31 مساءً - عادت عجلات الإنتاج للعمل مرة أخرى في 3 شركات خاصة بمحافظة الشرقية بعد مفاوضات جماعية ناجحة ،بتوجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،والتي تحث جميع مديريات القوى العاملة على التواصل مع كافة المنشأت الصناعية والإنتاجية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية "صاحب العمل والعامل"،من أجل زيادة الإنتاج..وقال بيان صادر عن "الوزارة" اليوم الأربعاء أن "الوزير شحاتة" تلقى تقريراً من أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية يفيد نجاح 3 مفاوضات جماعية بشركات :أغابى لصناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة،وايديال استاندرد انثرناشيونال ايجيبت،والهلال والنجمة الفضية بمدينة العاشر من رمضان،تسببت في إستقرار في مواقع العمل ،وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى في عرض المطالب المشروعة التى كفلها القانون للعمال واصحاب العمل.

وقال أحمد عبد الهادى وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية في تقريره للوزير، انه بشأن شركة اغابى لصناعة الكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة B3 بمدينة العاشر من رمضان ، قام مكتب "عمل العاشر" بالاستماع الى مطالب العاملين التى تمثلت في: زيادة المرتبات،ومراجعة الجزاءات الموقعة على العمال،وجرى تنسيق لقاء مع ميخائيل شوقي توفيق مديرالمصنع،ونائر حبيب المحامي،وعازرعياد محروس مدير الانتاج،وعرض مطالب العمال عليهم،والاتفاق على ان الشركة ستلتزم بأي قرار صادر من الدولة فيما يخص زيادة المرتبات وتطبيقه فور صدوره برغم الظروف المالية التى تمر بها،كما سيتم مراجعة جميع الجزاءات الموقعة على العمال،وموفاة مكتب العمل بالمستندات خلال اسبوعين،ورغم اصرار العمال على التنفيذ العاجل،ورفضهم التأخير في تحقيق المطالب ،الا ان عجلة العمل والانتاج سوف تدور من يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري ،وأن "مكتب العمل" سيتابع ما جرى الاتفاق عليه ومدى التزام كافة الأطراف به .

وبشأن مطالب العاملين بشركة ايديال استاندرد انثرناشيونال ايجيبت بالعاشر من رمضان والتى يعمل بها 409 عامل ، قال مدير المديرية ‏انه تم الانتقال لمقر الشركة ،للاستماع الى مطالب العاملين،والتي تمثلت في : تطبيق علاوة الغلاء بمبلغ ‎300 جنيه بالاضافة الى العلاوة الدورية ، ورد المبالغ التى تم خصمها من المرتب والخاصة بالاجازات السنوية بعد انتهاء رصيد الاجازات ، وعودة الاشتراك بشركة ميدي كير للتأمين الطبي او الاشتراك بالتأمين الصحي التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي ، فضلاً عن العمل يوم السبت بشكل مستمر،ونظم "المكتب" إجتماعاً مع محمد ابو القاسم احمد بصفته مدير الموارد البشرية للمجموعة ، والمهندس سمير محمد فرج بمديرالمصنع وبعرض مطالب العمال عليهم ،تم الاتفاق على ان يتم منح جميع العاملين زيادة قدرها ‎600 جنيها اعتبارا من يناير 2023 ، كما سيتم مراجعة رصيد الاجازات العارضة الحاصل عليها العمال من عدمه وردها للعامل، بالإضافة إلى أن الشركة ستقوم بدراسة افضل وسيلة علاج للعمال والاشتراك بشركة ميدي كير او اي شركة بديلة او الهيئة العامة للتامين الصحي وعرضها على العمال لاخذ موافقتهم قبل بدء الاشتراك، كما افاد مسئولى الشركة بان العمل الاضافى يوم السبت يخضع لطلبات العملاء وحسب حاجة العمل ، وتم عرض الرد على العمال ، وتم التأكد من عودتهم الى عملهم والشركة الان تعمل بكامل طاقتها .

وعن مطالب العاملين بشركة الهلال والنجمة الفضية والتى يعمل بها 110 عامل ، انتقل مسؤولي المديرية إلى مقر الشركة والاستماع الى مطالب العمال،وتبين ان مطالبهم تتمثل في:‏ زيادة الاجور 300 جنيه بدون خصم عدم الانتظام منها،وجرى تنظيم مقابلة مع محمد عوض سيد احمد بصفته المستشار القانوني للشركة وبعرض مطالب العمال عليه تمت الموافقة عليها وعاد العمال إلى العمل ، والمصنع يعمل حاليا بكامل طاقته.