التضامن: مد مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية إليكترونيا إلى 11 أبريل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون منظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، إن أمس شهد إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلى فى مصر لأول مرة، فى إطار التشريع المنظم الحالى لعمل الجمعيات الأهلية قانون 149 لسنة 2019، والذى صدر وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى بمنتدى شباب العالم 2018 لتعديل قانون 70 لسنة 2017، إذ أن القانون السابق لم يلق قبول لدى مؤسسات المجتمع المدنى المصرى، كونه يتضمن بعض المعوقات.





وأضاف عبد الموجود فى حوار مع الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، ببرنامج "8 الصبح" على قناة "dmc"، أنه لأول مرة فى مصر يكون المجتمع المدنى شريكا فعالا فى وضع القانون الحالى قانون 149 لسنة 2019، إذ تم وضع القانون على قواعد الحوكمة والشفافية والعلنية، إضافة إلى قواعد الشراكة بين المجتمع المدنى وبين الحكومة المصرية، فأحد مواد القانون نصت على إلزام الجمعيات الأهلية على تسجيل بياناتها على قاعدة البيانات، والتزام وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة بيانات مسجل عليها كافة بيانات الجمعيات الأهلية. وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشؤون منظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، أن التسجيل على قاعدة البيانات متاح للأفراد والجمعيات المسجلة التى تحتاج إلى توفيق أوضاع، لافتًا إلى أن الوزارة سبق وأطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الإليكترونية بمارس الماضى لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لأول مرة إليكترونيًا إذ تم تسجيل أكثر من 33 ألف طلب، وتم توفيق أوضاع أكثر من 29 ألف مؤسسة وجمعية، وتم تسجيل 52 منظمات أجنبية غير حكومية لتوفيق أوضاعها، منوهًا عن إمتداد مهلة توفيق الأوضاع حتى 11 أبريل المقبل.

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