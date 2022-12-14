بالوجه البحرى.. افتتاح أول مركز لتعديل السلوك النفسى لأطفال مؤسسات الرعاية

جدة - نرمين السيد - افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة البحيرة، المركز الأول بالوجه البحرى لتأهيل وتعديل السلوك النفسى لأطفال المؤسسات الاجتماعية والثانى على مستوى الجمهورية، ويتخصص فى التوجيه والإرشاد النفسى، فى إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتوفير كل آليات الدعم والرعاية.



وشهد الافتتاح الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، يرافقها محمد السيد، وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة، وبحضور اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأساتذة من جامعة دمنهور، ومس}ولى جمعية على بن أبى طالب.



ويهدف المركز المسند لجمعية على بن أبى طالب بكفر الدوار، إلى تأهيل وتعديل السلوك النفسى الخاص بأطفال المؤسسات الاجتماعية على مستوى المحافظة بجانب استقبال الحالات من خارج المحافظة.

وتبلغ مساحة المبنى 150 مترمربع تقريبا، ومكون من 5 طوابق ويضم قاعة اجتماعات ومطعم ومطبخ و9 غرف وغرفة جلسات.



ويقوم على المركز عدد من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين وأساتذة الجامعة لتوفير أفضل خدمة ممكنة للأبناء، ويعمل المركز من خلال تهيئة المناخ والبيئة الملائمة لتأهيل وتعديل سلوك أطفال مؤسسات الرعاية وإكسابهم السلوكيات والمهارات المناسبة وتوفير أساليب التأهيل والتدخل المناسبة لحماية الأطفال من التعرض للخطر وتعديل السلوكيات الإيجابية وتعزيز الثقة لدى الأطفال من أجل بناء نظرة إيجابية تجاه أنفسهم ومساعدتهم فى الاعتماد على أنفسهم بما يجعلهم فاعلين فى المجتمع.

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