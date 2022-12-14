القوى العاملة: تسوية أوضاع 64 مصريا تعرضوا للنصب من شركات وهمية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أفاد باستلامه 64 شكوى عمالية من مواطنين مصريين تم استقدامهم للعمل لدى شركات وهمية بدون الحصول على موافقات رسمية.





وأوضح التقرير نجاح مكتب التمثيل العمالى فى تسوية أوضاع 57 عاملا منهم للعمل لدى أصحاب عمل جدد والحصول على إجازات عمل واقامة، ووجود 4 حالات قيد الدراسة والمراجعة لدى السلطات المختصة، بينما قام عاملين منهم بالمغادرة الطوعية، والثالث تم ترحيله.

وجاء فى بيان عن "الوزارة" اليوم الأربعاء أن الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت، قالت أن هناك توجيهات مستمرة من وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواصل مع العمالة المصرية فى لبنان لرعايتها، وتقديم كل التسهيلات لها خلال فترة عملها.

وفى نفس السياق، قال البيان الصحفى أن "المكتب العمالى" تلقى ايضا شكوى من المواطن ا. ا. ع حول حصول أحد أبناء قريته فى مصر وهو المواطن ع. م. ع. س على تأشيرة عمل بدولة لبنان، ولم يتمكن من السفر لعدم حيازته عقد عمل معتمد ومصدق من مكتب التمثيل العمالى والقنصلية المصرية فى لبنان، كما أفاد الشاكى بأنه سلم أحد المواطنين اللبنانيين مبلغ وقدره 2700 دولار أمريكى للحصول على هذه التأشيرة.

وأوضحت الملحق العمالى أنه بالنسبة لشكوى المواطن المذكور، انتقلوا إلى مقر وزارة العمل اللبنانية للتأكد مما اذا كانت الشركة قد حصلت على موافقة مسبقة وزارة العمل لاستقدام العامل للعمل بها من عدمه، وبالمراجعة تبين من الدائرة المختصة أنه لاتوجد بيانات للعامل لدى الشركة مما يعنى أن الشركة لم تتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقتها.