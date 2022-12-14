إنشاء أول مصنع لتصنيع «صمام أمان الغاز» بمصر تحت مظلة مبادرة ابدأ

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة "ابدأ" ش. م. م والتى تعد الذراع التنفيذى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، عقد اتفاق مساهمين مع شركة "Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon " العالمية - و التى تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية فى مجال تصنيع صمامات آمان الغاز - لإنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" فى مصر، بطاقة انتاجيةُ تقدر بـ 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 6.7 مليون دولار، تحت شعار "تطوير الصناعة المصرية".





ومن المقرر افتتاح المصنع خلال شهر أبريل 2023، يأتى ذلك بالتعاون مع كل من شركة "فريش إليكتريك"، ومجموعة شركات "العربى"، فى إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة. جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر. كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراًعا اقتصادية لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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