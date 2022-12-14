القوى العاملة: توقيع عقود عمل لذوى الهمم ببنى سويف 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالمتابعة المستمرة لتوفير فرص عمل حقيقية لذوى القدرات الخاصة. يذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة كان قد شكل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى القدرات الخاصة، وأرسل خطابا إلى كل مديرى المديريات تضمن توجيهاته بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بتنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت، لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى القدرات الخاصة، على أن ترسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيان شهرى حسب خطة التفتيش لكل "مكتب"، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%.

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