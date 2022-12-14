اتحاد مجالس البحث العلمى العربية يشيد بإمكانات وأنشطة «قومى البحوث»

جدة - نرمين السيد - أشاد وفد اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، برئاسة الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام للمجلس، بأنشطة وأبحاث المركز القومى للبحوث، مؤكدا أهمية التنسيق بين مؤسسات البحث العلمى فى الدول العربية بهدف تحقيق مهام الاتحاد.





جاء ذلك خلال زيارة وفد الاتحاد للمركز، وكان فى استقباله الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز، وبحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورئيس الدورة الـ44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمى العربية.

استهدفت الزيارة الإطلاع على أنشطة المركز وآخر مستجدات البحث العلمى، وتم عرض فيلم وثائقى عن المركز ونشأته وتاريخه بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة متضمنه 14 معهدا بحثيا، يشمل 109 أقسام و6 مراكز تميز.

وتفقد الوفد معارض المنتجات البحثية بالمركز، واستمع لشرح أعضاء هيئة البحوث عن المنتجات الخاصة بهم.

وأشاد الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، الدكتور عبد المجيد بن عمارة، بالدور الذى تقوم به كل من إدارة المنظمات والاتحادات العربية، وإدارة التربية والتعليم والبحث العلمى بجامعة الدول العربية للدفع بقاطرة العمل العربى المشترك فى مجال البحث العلمى لتحقيق أهداف الأمة العربية.

من جهته، أكد الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز أن هذه الزيارة تعد فرصة كبيرة لبحث تعزيز التعاون بين المركز والاتحاد، وتعزيز مسيرة البحث العلمى فى المنطقة العربية.

يذكر أن هذه الزيارة جاءت على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 44 لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، والتى تنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والاتحاد.