مواجهة الشائعات.. الحكومة تنفى تعارض تطعيم شلل الأطفال مع بعض اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض تلقى تطعيم شلل الأطفال مع تلقى بعض اللقاحات الأخرى، مُشددةً على أمان وفاعلية تطعيم شلل الأطفال، مع إمكانية تلقيه بشكل طبيعى مع أى لقاح آخر سواء فى ذات وقت تلقيه أو قبله أو بعده، دون الحاجة لأى فترات زمنية فاصلة، دون وجود أى خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدى كل منهما وظائفه الخاصة به، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمى الرعاية الصحية للتحقق من أى معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفى سياق متصل، تم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022، بجميع محافظات الجمهورية، والتى تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتستهدف تلك الحملة تطعيم حوالى 16 مليون طفل، وسيتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة، وكذلك بالمنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية.