تيسيرات فى سداد مستحقات استهلاك المياه بالعبور الجديدة`

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، المهندس أحمد على، إن الجهاز وافق على تقسيط المبالغ المستحقة لجهاز المدينة، نظير استهلاك المياه على مدة يجرى التوافق عليها بين جهاز المدينة والعميل (بناء على طلب العميل)، على أن يكون الحد الأقصى لهذه المدة 24 شهرا، وذلك للمبالغ المستحقة بعد سداد الدفعة المقدمة بنسبة لا تقل عن 10%.





وأهاب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة -فى تصريح له اليوم الأربعاء- بالعملاء سرعة الاستفادة من التيسيرات الممنوحة والحضور إلى مقر الجهاز لسداد أى مستحقات على العميل، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وتركيب عدادات المياه. وأشار إلى أن منح التيسيرات يأتى فى إطار تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين بالمدينة، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد من يقومون بتوصيل وصلات مياه خلسة أو من لم يقم بسداد مستحقات الدولة للحفاظ على مواردها. وفى سياق متصل، نوه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بالطريق الرابط بين منطقة الـ2600 فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، الذى يحقق سيولة مرورية بالمدينة، ويتم تنفيذه فى إطار الخطة المتكاملة لربط المدينة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية المحيطة بها.

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