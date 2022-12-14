التنمية المحلية: رفع 200 مليون طن مخلفات بتكلفة 20 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن موضوع القمامة موضوع متجدد لأنه يومى على مستوى محافظات الدولة المصرية، مبينا أنه منذ عام 2014 وعلى مستوى جمع القمامة تم رفع كمية مخلفات متجددة بحوالى 200 مليون طن، بتكلفة قدرها حوالى 20 مليار جنيه.





وأضاف قاسم خلال اتصال هاتفى مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع 80 طن مخلفات تراكمية تاريخية كانت موجودة بالفعل على مستوى المحافظات المصرية، بتكلفة 9.5 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم عمل مخططات استراتيجية، ثم تنفيذ تلك المخططات فيما يخص القضاء على المخلفات فى الشوارع فى شكل ثلاثة برامج رئيسية، بدءا من عام 2019 بمنظومة متكاملة تم اعتمادها من الرئيس السيسى بـ 12 مليار جنيه على مستوى المحافظات.

وأشار إلى أنه كان من المهم إنشاء بنية تحتية لتلك المنظومة، على غرار إنشاء محطات وسيطة و مناولات تأخذ من الأحياء، وبالتالى لا يوجد مخلفات فى الشوارع، ثم تنتقل إلى محطات مناولة ، ثم التمهيد لذهابها إلى مصانع التدوير.

ولفت إلى أنه منذ عام 2019 حتى تاريخه تم عمل 193 مشروعا بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

ونوه إلى أن مصر بها أول وأكبر مصنع مهم خارج دول الاتحاد الأوروبى يستطيع أخذ المواد البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات أخرى، مبينا أن هذه الشركة فى 6 أكتوبر، حيث تصدر إلى 57 دولة حول العالم ، ونحن مستمرون فى المنظومة المتكاملة لخلق الاقتصاد الدوار.