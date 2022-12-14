ليونيل ميسي: نهائي مونديال كأس العالم 2022 الأخير لي وأتمنى الفوز باللقب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:30 صباحاً - أكد النجم ليونيل ميسى، قائد منتخب الأرجنتين، أن مباراته المقلبة فى نهائى كأس العالم 2022 ستكون الأخيرة له بقميص التانجو فى تاريخ المونديال.

وشارك النجم الأرجنتيني في 5 بطولات كأس عالم عندما كان شابًا في 2006، ثم مونديال 2010 و 2014 و 2018، وأخيرًا يتأهل للنهائي مجددًا في 2022 بعد أن قاد التانجو للفوز على كرواتيا في نصف النهائي.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد المباراة: "أنا فخور بأن أكون قادرًا على إنهاء رحلتي في كأس العالم بالمباراة النهائية".

وأضاف ميسي: "ما أواجهه مثيرا بالتأكيد، لكن يوم الأحد ستكون مباراتي الأخيرة وآخر ظهور لي في كأس العالم، ربما تمر السنوات قبل المباراة التالية في 2026، ولا أعتقد أنني سأكون قادرًا على ذلك".

وأتم قائد الأرجنتين "لذا، آمل أن تنتهي مسيرتي في كأس العالم بأفضل طريقة وأحصل على اللقب مع منتخب بلادي يوم الأحد".

وخرج ميسي مع الأرجنتين، من دور ربع النهائي في مونديال 2006، و2010 أمام ألمانيا في المرتين، بينما في 2014 خسر أمام الألمان النهائي بهدف ماريو جوتزه، قبل أن يغادر دور الـ16 في 2018 من فرنسا حامل اللقب.

وينتظر الأرجنتين الفائز من مباراة اليوم بين فرنسا والمغرب، في نصف نهائي كأس العالم، لملاقاته يوم الأحد في النهائي المنتظر على ملعب لوسيل.