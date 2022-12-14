برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي اليوم في واشنطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه، صباح اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في واشنطن، بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن ولايات كنتاكي وتكساس واوهايو وساوث كارولاينا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، في تصريحات له في واشنطن، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعقد اليوم الأربعاء أيضا بمقر إقامته بواشنطن لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما يلتقي في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

كما يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الأميركي جو بايدن بالبيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

ويشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم أيضا في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.