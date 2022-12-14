وزير التنمية المحلية: 148 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، حققت مبيعات تقدر ب 148مليون جنيه حتى الأسبوع الرابع و الثلاثين منذ إطلاقها ، موضحا أن هذه المبادرة تدعم محدودى و متوسطى الدخل ، وتوفر السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها في الأسواق ، و تهدف للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً.

يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، نتيجة استغلال بعض التجار للأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ووجه اللواء هشام آمنة بتوسيع نطاق المبادرة فى 5 محافظات جديدة هى الفيوم و السويس و البحيرة و جنوب سيناء و سوهاج خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الأحياء الشعبية و القرى الأكثر احتياجاً ، خاصة فى المواسم التى يزيد فيها الاقبال من المواطنين ، مثل أعياد الأخوة الأقباط خلال الفترة المقبلة ، حيث يتم توفير كل أنواع اللحوم و الدواجن بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.