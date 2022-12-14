سويلم :مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة يحسن ري 1.60 مليون فدان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - تلقى الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، كما يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب ، مضيفاً أن هذا المشروع يهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، والمشروع يشتمل على إنشاء عدد (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

وأضاف أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع للوزارة قام بإعداد خطه إستراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ويتم تحديثها دوريا ، وقد أسهمت هذه الخطة فى إتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديده لتحل محل المجموعة الحالية والتى مر على إنشاؤها حوالى ١٥٠ عاما.

الجدير بالذكر أنه يجرى حالياً أعمال دق وتركيب ستائر الخوازيق المعدنية بموقع قنطرة فم بحر يوسف الجديدة لإنشاء السد المؤقت لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة ، حيث تم تركيب عدد ٢٩٣ قطعة من الستائر من إجمالى ٧٢٤ قطعة ، كما سبق الإنتهاء من الجسات التأكيدية للتربة والإختبارات الحقلية والمعملية وتقديم تقرير أبحاث التربة الخاصة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان ، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

كما تم تركيب منظومة التجفيف للبدء فى تنفيذ قنطرة الديروطية ، حيث تم تنفيذ عدد ٢ بيزوميتر و ١٢ بئر تجفيف ، وجارى نزح المياه لتجفيف منطقة العمل والبدء في تنفيذ الأساسات جافة ، كما تم الإنتهاء من أعمال الردم (المرحلة الأولى) لتنفيذ السد المؤقت بقنطرة أبو جبل ، وجارى تركيب منظومة التجفيف لبدء التنفيذ ، وفى موقع قنطرة الساحلية .. تجرى حالياً أعمال الردم (المرحلة الأولى) لتنفيذ السد المؤقت.