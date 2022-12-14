معلومات الوزراء يستعرض تعزيز ريادة الأعمال بعدد من «آفاق اقتصادية معاصرة»

جدة - نرمين السيد - ناقش العدد من خلال الخبراء مفهوم ريادة الأعمال بأنواعها وأهميتها مع توضيح آليات تعزيز ريادة الأعمال فى مصر، حيث أشار العدد إلى أن هناك 3 طرق رئيسية يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال منها تطوير بيئة العمل، وتنمية المواهب، وتشكيل الثقافة، مضيفاً أنه عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الابتكار تحتاج الحكومات إلى تعزيز ثقافة يتم فيها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والاحتفاء بهما ومكافأتهما.

واستعرض العدد الجهود الرسمية الحالية لتعزيز قدرات قطع ريادة الأعمال، حيث شجعت الدولة المصرية الفرص المحلية المتاحة لتحفيز الإقبال على هذا النوع من الأعمال كخيار مهنى مرغوب، ووفقًا لبيانات المرصد العالمى لريادة الأعمال "GEM"، تضاعف المعدل الإجمالى لنشاط ريادة الأعمال فى المراحل المبكرة فى مصر تقريبًا من 6.7% فى عام 2019 إلى 11.3% فى عام 2020، ثم بلغ نحو 9.21% عام 2021، وذلك بالرغم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19.

وتمت الإشارة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بضرورة تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال المحلى، ولعل توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنتدى إفريقيا 2018 فى شرم الشيخ، كانت خير دليل على هذا الاهتمام إذ تضمنت تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمى لريادة الأعمال فى مصر؛ بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة فى مصر ودول المنطقة، والدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربى الإفريقى لدعم ريادة الأعمال فى العالم العربى وإفريقيا، وإطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى كمطورى ألعاب وتطبيقات إلكترونية، فضلًا عن المبادرة الوطنية التى أطلقها البنك المركزى إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاعين الحكومى والخاص والمعروفة باسم "مبادرة رواد النيل"، والتى بدأت منذ عام 2019، لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمى من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

وقدم العدد من خلال رؤى وأفكار الخبراء والمحللين مجموعة من الأهداف يمكن تحقيقها من خلال الإطار التشريعى المطلوب والذى يراعى خصوصية قطاع ريادة الأعمال وكان من أهمها، وضع معايير لتعريف الشركات الناشئة وإجراء إصلاحات لتشجيع ريادة الأعمال وتأمين الوصول إلى التمويل وتنظيم عملية تأسيس الشركات وتصفيتها، وتقليص أوجه التعارض فيما بين الجهات المختلفة مع وجود جهة وحيدة مختصة بتنمية قطاع ريادة الأعمال، وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمى، وتحفيز الاستثمارات فى مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل إيجابى ينعكس على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة، وخلق مناخ داعم للمنافسة بين المنشآت، وتحسين نوعية الحياة ومستوى الرفاهة الاجتماعية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا لرواد الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار، واتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة لخلق بيئة مواتية وداعمة لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

وأشار العدد إلى تحديات وفرص ريادة الأعمال بمصر، موضحا أن أهم ما يميز ريادة الأعمال أنها تتعامل مع التحديات كمصدر للأفكار وخلق فرص لتقديم حلول لمشكلات المجتمع ثم تحويلها إلى نماذج تجارية بغض النظر عن الموارد المتاحة، ومن أهم التوصيات فى هذا الصدد، تحسين مهارات العنصر البشرى للوصول للمنافسة الدولية وعلى نحو مستدام عن طريق إضافة منهج ريادة الأعمال بالتعليم ما قبل الجامعى بالدارس، وإنشاء مجلس قومى للشركات الناشئة أو مؤسسة سيادية تابعة للدولة المصرية وتضم قصص نجاح رواد الأعمال خاصًة فى مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمى، والتفعيل الفورى لتراخيص شركات "SPAC" بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب مع الجهات السيادية الداعمة لريادة الأعمال فى مصر، وضرورة تفعيل قاعدة بيانات موحدة لجميع حاضنات ومسرعات الأعمال العاملة فى مصر وحصر أعمالها تحت قيادة جهاز تنمية، وأيضًا توحيد الرؤية والمفهوم لريادة الأعمال فى مصر لدى صانعى القرار بالمؤسسات العامة والخاصة.

ناقش العدد آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعى لصالح المنفعة العامة من خلال استعراض تجربة شركة "Amb.AI" التى تم تأسيسها على فكرة استخدام الذكاء الاصطناعى كقوة تحسن مستوى المواطنين، وهو هدف يتآزر مع استثمار الحكومة المصرية الهائل فى إصلاح أساس الاقتصاد المصرى من أجل تحسين مستوى حياة المواطنين، وساعدت الشركة بالفعل عملاءها على تقليل وقت الفحص والتكلفة بنسبة تصل إلى 80% عبر تشغيل مقاطع الفيديو لتحديد الأجزاء التالفة وزيادة معدل اكتشاف العيوب إلى 97% وامتدت ميزة الشركة إلى ما هو أبعد من التكلفة المباشرة وتوفير الوقت لزيادة التكامل الرقمى عبر مختلف المنصات التى يستخدمها عملاء الشركة، كما يقوم الذكاء الاصطناعى بتحليل المعلومات وإدراجها فى العديد من العمليات المتتالية وكل هذا يسهل التكامل بشكل أفضل ويبسط عملية صنع القرار.

وأشار عدد "آفاق اقتصادية معاصرة" إلى ازدهار البنية التحتية المصرية، حيث إن الزيادة غير المسبوقة فى الإنفاق والتنمية التى تشهدها البنية التحتية المصرية - حيث رفعت مصر استثماراتها بنسبة 340% فى السنوات السبع الماضية - لا مثيل لهما فى جميع أنحاء العالم من حيث التغطية الجغرافية والحجم.

كما تطرق العدد إلى الازدهار فى تطوير البنية التحتية المادية تعيد الحكومة المصرية تعزيز البنية التحتية الرقمية، بدءًا من رقمنة العمليات الحكومية إلى توسيع وتحسين الاتصال وانتقالًا إلى الاستثمار فى التعليم التكنولوجى والأمن السيبرانى، ووفقًا لتقرير حديث من الحكومة المصرية حول "الرقمنة فى مصر" أدى الاستثمار فى الاقتصاد الرقمى إلى زيادة بنسبة 25% فى صادرات التكنولوجيا ونمو بنسبة 16% فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الممارسات تخفف من المخاطر وتشجع شركات التكنولوجيا على المغامرة فى السوق المصرية، وتعد الثورة الرقمية التى تمر بها مصر هى الوضع الأمثل لتقييم وتطوير التطبيقات التى تسرع من الانتقال إلى المدينة الذكية المتكاملة.

واستعرض العدد مجموعة من مؤشرات ريادة الأعمال فى مصر، فوفقًا لبيانات التعداد الاقتصادى 2017 - 2018، بلغ عدد مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر (المنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمى) نحو 2 مليون منشأة بنسبة 53% من إجمالى المنشآت العاملة فى مصر.

ولفت التقرير إلى مسح السكان البالغين "APS" وهو استبيان شامل يضم على الأقل 2000 بالغ ومصمم لجمع معلومات مفصلة عن نشاط ريادة الأعمال ومواقف وتطلعات المستجبين، ويقوم التقرير بتقييم النظام البيئى لريادة الأعمال من خلال مسح الخبراء الوطنى "NES" والذى يوفر بيانات حول السياق الذى تتم فيه ريادة الأعمال فى بلد ما.

وجاءت أهم الإحصاءات عن مصر لعام 2021 وفقًا للتقرير السابق ذكره على النحو التالى، بلغ معدل نشاط ريادة الأعمال فى المرحلة المبكرة فى مصر نحو 9.21%، أى أن 9.21% من السكان البالغين فى مصر يقومون حاليًا بإنشاء شركة جديدة أو بدأوا نشاطًا تجاريًا، علاوة على ذلك لا يزال هناك اهتمام عال للغاية بإنشاء شركات حيث أشار 55.29% من المصريين من غير رواد الأعمال عام 2021 إلى اهتمامهم أو نواياهم لبدء عمل تجارى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبلغت النسبة المئوية للأفراد المصريين البالغين والذين هم حاليًا مالكون - مديرون للأعمال التجارية القائمة عام 2021 نحو 3.56%، أما عن معدل الخوف من الفشل فقد وافق 53.03% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً على أنهم يرون فرصًا جيدة ولكنهم لن يبدأوا مشروعًا تجاريًا خوفًا من فشلها.

على الصعيد ذاته، أشار تقرير المرصد العالمى لريادة الأعمال لعام 2021 إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة فى مصر قد استهدفت تعزيز ريادة الأعمال لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وتم اقتراح إصلاحات لزيادة دور القطاع الخاص وتسريع القدرات الرقمية بحلول 2024.

ووفقًا لنتائج المسح الوطنى لريادة الأعمال "NES 2021"، فقد سجلت مصر 4.3 و4.4 نقطة على التوالى فى الشروط الإطارية لتمويل ريادة الأعمال وسهولة الوصول إلى تمويلها، وتحسنت الضرائب والبيروقراطية إلى 4.2 نقطة فى عام 2021 من 3.2 فى 2020 مما يشير إلى تخفيف بعض عقبات الدولة السابقة أمام بدء عمل تجارى، وتحسنت الظروف المحلية فى مصر مما يعكس زيادة الرغبة فى الحصول على سلع وخدمات جديدة يقدمها رواد الأعمال، بالإضافة إلى رفع الخبراء المصريين درجاتهم إلى 5.6 نقطة فى 2021 من 5.1 فى 2020، وتشير هذه الدرجات معًا إلى أن بعض الأساسيات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال فى مصر موجودة وينطبق هذا بشكل خاص على التمويل وظروف السوق المحلية والبنية التحتية.