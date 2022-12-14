وفد طلابى من الجامعة الأمريكية يشيد بالتجربة المصرية لحماية ورعاية المرأة

جدة - نرمين السيد - زار وفد طلابى من مركز الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكى بكلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، برفقة الدكتورة ياسمين الغزالى، مدرس بالجامعة الأمريكيةـ مركز استضافة وتوجيه المرأة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، على هامش فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار"، التى أطلقتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.





واصطحب الوفد فى الزيارة، جاكلين ممدوح، مدير الإدارة العامة لشئون المرأة، ومحمد فتحى، مدير مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات وهدير مدير مركز الاستضافة وفريق العمل بالمركز. وأشاد الحضور بالتجربة المصرية لحماية ورعاية المرأة المعنفة وما يبذل من جهود لتمكين هؤلاء السيدات وإعادة إدماجهم فى المجتمع. وتضمنت الجولة زيارة مركز الاستضافة والاطلاع على كافة الأنشطة والخدمات التى يقدمها المجمع للمستفيدات من مركز الاستضافة. كما تضمنت الزيارة ندوة نقاشية عن تاريخ إنشاء المراكز والفئات المستهدفة وشروط واجراءات الالتحاق بالمركز والخدمات التى يقدمها من حماية ورعاية وتمكين للسيدات، كما تضمنت الندوة شرحا لدور الوزارة الوقائى والتوعية لمناهضة العنف الأسرى من خلال برنامج التربية الأسرية الإيجابية، الذى يستهدف الأطفال من اليوم الأول فى الحمل وحتى بلوغ الطفل 18 عاما تحت شعار "ربى بأمانة بدون إهانة"، كذلك برنامج "مودة" الذى يستهدف المقبلين على الزواج وأخيرا دور الرائدات الاجتماعيات فى رفع الوعى المجتمعى لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. كما جرى تناول تجربة الأسمرات ودور التضامن الاجتماعى فى التعامل مع المناطق بديلة العشوائيات، وأكد الحضور من وفد الجامعة أهمية تكرار الزيارة لطلاب آخرين.

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