لا جديد في حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل والعظمى 24 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 10:32 صباحاً - توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن العظمى بالقاهرة ستتراوح ما بين 23 – 24 خلال فترات النهار، و14- 15 درجة خلال فترات الليل.

عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، قالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مداخلة للتليفزيون المصرى، أن هناك امتداد لمرتفع جوى على سطح الأرض يجلب معه كتل هوائية جنوبية غربية وشرقية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، مبينة أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين.

حذرت "غانم" من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل والصباح الباكر، كما حذرت بشدة من الشبورة المائية، خاصة بالمناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.