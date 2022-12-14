الرئيس السيسي يستقبل قيادات الكونجرس بمقر إقامته بواشنطن ويشارك في عشاء «بايدن»

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 10:32 صباحاً - يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت واشنطن، بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية، بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن ولايات كنتاكي وتكساس وأوهايو وساوث كارولينا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى فى واشنطن، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيعقد اليوم الأربعاء أيضًا بمقر إقامته بواشنطن لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما يلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية الامريكى انتوني بلينكن؛ ثم يشارك في مأدبة العشاء التي يقيمها الرئيس الاميركي "جو بايدن" بالبيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.

وكان الرئيس السيسى، وصل لواشنطن، الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، حيث كانت فى استقباله أمام مقر اقامته المئات من ابناء الجالية المصرية بالعديد من الولايات المتحدة الامريكية.

ووفقًا لبرنامج عمل الرئيس السيسى، فإنه سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.