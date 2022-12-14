«تابع مزرعتك».. إطلاق خدمة تجريبية لمساعدة مزارعى ومستثمرى ومصدرى البطاطس

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منظومة خدمة المستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) من خلال إتاحة الخرائط الرقمية الخاصة بالمناطق الخالية لهم خلال هذا الموسم التصديرى (2022-2023)





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