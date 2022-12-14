استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال فى الشرقية لليوم الرابع (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان بالحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وصرح الدكتور هشام مسعود، بأن الفرق الطبية المشاركة فى الحملة القومية، طعمت خلال يومين 1,292,283 طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 101%، بينما تستهدف الحملة تطعيم 1,279,338 طفل بالمحافظة، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض المحافظة، وذلك بطعم سابين الفموى النمط_2، من خلال 3537 فرقة مدربة، منهم 2494 فرقة بالريف، و1043 فرقة بالحضر، جرى تقسيمهم إلى 3004 فرق متحركة تجوب المنازل والحضانات، و533 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة.

وأضاف أن العمل بالحملة ينتهى اليوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الحالى، وتعمل جميع الفرق الثابتة والمتحركة من الساعة 8 صباحا حتى 5 مساءا، وفق خطة عمل محددة تم التدريب عليها، ويجرى التطعيم من شقة إلى شقة، مشيرا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وإلى أن التطعيم أمن وبالمجان.