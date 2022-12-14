10 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن القوافل تشمل التخصصات الطبية "نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل".

وذكرت الوزارة، أن القوافل تنطلق فى محافظات "البحيرة، دمياط، المنوفية، الغربية، مطروح، أسوان، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، بنى سويف".