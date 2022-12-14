«القوى العاملة» تعلن عودة العمل بـ3 شركات خاصة فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - عادت عجلات الإنتاج للعمل مرة أخرى داخل 3 شركات خاصة بمحافظة الشرقية، بعد مفاوضات جماعية ناجحة، بتوجيهات من وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، حث فيها جميع مديريات القوى العاملة على التواصل مع المنشآت الصناعية والإنتاجية، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"، من أجل زيادة الإنتاج.





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