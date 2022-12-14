أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - واشنطن

تُعقد فى العاصمة الأمريكية واشنطن، قمة الولايات المتحدة-إفريقيا 2022 التى يستضيفها الرئيس الأمريكى جو بايدن لمدة 3 أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.

القاهرة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ولمدة يومين جلسة حوارية حول مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستوى الوطنى بالقاهرة.

القاهرة

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الندوة الشهرية الثالثة لمجلة الأزهر تحت عنوان: "الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون"، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كل من وكيل الأزهر محمد الضوينى، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير المجلة نظير عياد، حيث تأتى الندوة فى إطار تنفيذ محاور حملة التوعية التى أطلقها المجمع الأسبوع الماضى بعنوان: "الاحتكار يدمّر الأوطان".

القاهرة

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة علمية عن التعاون المصرى الإيطالى فى مجالات الفلك وعلوم الفضاء وذلك بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة والمعهد الإيطالى الوطنى للفلك وأبحاث الفضاء، وذلك بمناسبة يوم الفضاء الإيطالى، بمشاركة السفير الإيطالى بالقاهرة ونخبة من الخبراء والمتخصصين فى مجال الفلك والفضاء من مصر وإيطاليا.