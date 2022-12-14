جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تسيطر على الأيام المقبلة ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية وخصوصا فى الصباح الباكر، موجهة تحذيرا للسائقين على الطرق للقيادة بهدوء حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.
وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة خلال اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف ستكون درجات الحرارة خلال 6 أيام؟ (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.