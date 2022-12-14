كيف ستكون درجات الحرارة خلال 6 أيام؟ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من المتوقع أن تسيطر على الأيام المقبلة ظاهرة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية وخصوصا فى الصباح الباكر، موجهة تحذيرا للسائقين على الطرق للقيادة بهدوء حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة خلال اليوم.