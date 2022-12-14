الأرصاد: درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن درجات الحرارة اليوم ستكون أعلى من معدلاتها، بمقدار من درجة إلى درجتين، بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأشارت الأرصاد إلى وجود استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، لافتا إلى وجود فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى.

وتابعت: "من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، درجة حرارة عظمى 25 درجة مئوية والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، شمال الصعيد 26 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 27 درجة مئوية".