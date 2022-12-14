هل قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الأذان بدعة؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الاجتماع على قراءة القرآن فى المسجد قبل أذان الجمعة أمر مشروع، لا حرج فيه، ومن أفضل العبادات التى يُتقرب بها إلى الله تعالى قراءة القرآن، والاستماع إليه، فهو أمر مشروع فى كل الأوقات، والأحوال، والأماكن الطاهرة لا سيَّما فى بيوت الله تبارك وتعالى".

وأضافت: "قال النبى، صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب ويتدارسونه بينهم، إلَّا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده".. رواه مسلم، وقد جاء هذا الحديث عامًّا يشمل جواز الاجتماع على تلاوة القرآن بأى صورة من الصور، والتى منها أن يقرأ القارئ بعض آيات القرآن الكريم ويستمع إليه من حضر".

وتابعت دار الإفتاء: "كما دلَّ على أنَّ ذلك لا يقتصر على وقت معين، بل يجوز ذلك فى أى وقت، ومن ثمَّ فإنَّ الاجتماعَ على قارئ يقرأن القرآن فى المسجد قبل أذان الجمعة أمر مشروع، لا حرج فيه ولا بدعة".