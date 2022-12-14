هل قراءة القرآن يوم الجمعة قبل الأذان بدعة؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "الاجتماع على قراءة القرآن فى المسجد قبل أذان الجمعة أمر مشروع، لا حرج فيه، ومن أفضل العبادات التى يُتقرب بها إلى الله تعالى قراءة القرآن، والاستماع إليه، فهو أمر مشروع فى كل الأوقات، والأحوال، والأماكن الطاهرة لا سيَّما فى بيوت الله تبارك وتعالى".
وأضافت: "قال النبى، صلى الله عليه وسلم: "ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب ويتدارسونه بينهم، إلَّا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده".. رواه مسلم، وقد جاء هذا الحديث عامًّا يشمل جواز الاجتماع على تلاوة القرآن بأى صورة من الصور، والتى منها أن يقرأ القارئ بعض آيات القرآن الكريم ويستمع إليه من حضر".
وتابعت دار الإفتاء: "كما دلَّ على أنَّ ذلك لا يقتصر على وقت معين، بل يجوز ذلك فى أى وقت، ومن ثمَّ فإنَّ الاجتماعَ على قارئ يقرأن القرآن فى المسجد قبل أذان الجمعة أمر مشروع، لا حرج فيه ولا بدعة".
حكم القسوة فى التعامل
وكانت دار الإفتاء المصرية قد وجهت تحذيرا من القسوة والجفاء فى تعامل الناس مع بعضهم البعض، أو تعامل الوالد مع أبنائه أو المدير مع مرؤوسيه.
وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "حذَّر النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، من القسوة والجفاء والغلظة فى التعامل، وأخبر بأنَّه من يفعل ذلك يعاقب بدخول النار".
وأضافت: "روى عن أبى مسعود الأنصارى قال: كنت أضرب غلامًا لى فسمعت من خلفى صوتًا: "اعلم أبا مسعود، لَلهُ أقدر عليك منك عليه»، فالتفتُّ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هو حُرٌّ لوجه الله، فقال: "أما لو لم تفعل للفحتك النار".
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