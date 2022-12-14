استقبال حاشد من الجالية المصرية بالولايات المتحدة للرئيس السيسي بالأعلام والأغاني الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 01:28 صباحاً - بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى، استقبلت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب وصوله إلى مقر إقامته بواشنطن، حيث سيشارك فى القمة الأمريكية الإفريقية الثانية.

ورفع المئات من المصريين الذين قدموا من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى، لافتات ترحيب بالرئيس السيسي وكذلك أعلام مصر وصور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لبلدهم مصر وللرئيس السيسي ودعمهم له.

وشهدت الوقفة التى امتدت لأكثر من خمس ساعات أمام مقر الإقامة والبيت الأبيض ترديد أناشيد وشعارات وأغانى وطنية، واكدوا دعمهم للدولة المصرية والرئيس السيسى.