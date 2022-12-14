ميسي : حققنا ما أردناه ونشعر بالفخر بعد الفوز على كرواتيا والتأهل لنهائى كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 ديسمبر 2022 12:30 صباحاً - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الفوز علي منتخب كرواتيا أنه وزملاءه في منتخب التانجو يشعرون بالفخر، بعد الفوز في نصف نهائي كأس العالم، والتأهل للمباراة النهائية.

ونجح منتخب الأرجنتين في حسم تأهله للمباراة النهائية من مونديال قطر 2022، عقب انتصاره بسهولة على نظيره الكرواتى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وقال ميسي خلال تصريحاته عقب المباراة: "نشعر بالفخر، رؤية العائلة والجماهير طيلة المونديال كان أمرا مُذهلا، حققنا ما أردناه خلال المباراة".

وأضاف ميسي: "في الواقع مثلما قلت منذ فترة لم نستمتع مثل الآن، منذ وصولنا للمونديال ونحن سنحاول التقدم للأمام حتى لا نخيب آمال من وضع ثقته بنا، انه أمر جنوني، سنلعب نهائي آخر وعلينا أن نستمتع بذلك".

وتابع: "عائلتي، مثلما يفعل كل ما بوسعهم من أجلي، مررنا بالسراء والضراء والآن نحن في فرح غامر مع كل هذه الجماهير".

وواصل: "كنا نعلم بأننا لم نكن المرشحين للبطولة، لكن لم نكن سوف نسلم اي شيء لأي أحد، حاولنا إظهار ذلك مباراة بمباراة". وأتم: "أشعر بأني بخير، وبأفضل حال كل مباراة، لم يكن الأمر سهلاً ولعبنا مباراة جادة للغاية".

وبهذه النتيجة ينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مباراة فرنسا ضد المغرب التي تقام في التاسعة من مساء غد الأربعاء، لمواجهته في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل على استاد لوسيل.

في المقابل يلعب منتخب كرواتيا ضد الخاسر من مباراة الغد، يوم السبت المقبل، على المركز الثالث في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد خليفة الدولي.