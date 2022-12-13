الأرجنتين في نهائى كأس العالم 2022 بثلاثية ضد كرواتيا.. ميسي يكتب التاريخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - حسم منتخب الأرجنتين تأهله للمباراة النهائية من مونديال قطر 2022، عقب انتصاره بسهولة على نظيره الكرواتى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

الأرجنتين ضد كرواتيا

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، الهدف الأول في شباك منتخب كرواتيا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 34 من زمن المباراة.

وبهدفه ضد كرواتيا الآن يتخطى ينفرد ميسي بلقب الهداف التاريخي للأرجنتين في المونديال برصيد 11 هدفا، حيث يتخطى جابرييل باتيستوتا الذى أحرز 10 أهداف، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب التانجو بكأس العالم.

ونجح ميسي في الوصول الى الهدف الخامس في كأس العالم ليعادل أهداف كيليان مبابي في صدارة ترتيب الهدافين بشكل عام.

وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الثانى لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وعزز جوليان ألفاريز من تقدم منتخب الأرجنتين بالهدف الثالث من صناع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في الدقيقة 69 من زمن المباراة.

الأرجنتين ضد كرواتيا

ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ليونيل ميسي سيشارك الليلة في مباراته الـ25 بكأس العالم، ليعادل لوثار ماتيوس كأكثر لاعب مشاركةً في تاريخ المونديال.

وأصبح ميسي يملك 25 مباراة في تاريخ مشاركاته بقميص راقصي التانجو في كأس العالم، ليتساوى مع أسطورة ألمانيا السابق ماتيوس في الصدارة، ويتخطى البرغوث النجم السابق ميروسلاف كلوزه الذى شارك في 24 مباراة بالمونديال.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين، كالتالى..

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: أوتاميندى، روميرو، مولينا، تاجليافيكو

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، رودريجو دى باول، ماك اليستير، باريدس

خط الهجوم: ميسي، جوليان ألفاريز

فيما ضم تشكيل منتخب كرواتيا كل من:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، سوسا

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: بازاليتش، كراماريتش، بيريسيتش

الأرجنتين ضد كرواتيا

نجح منتخب الأرجنتين فى الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

أما منتخب كرواتيا، الطامح للتأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح فى عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يصطدم منتخب الأرجنتين في نهائي النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم الذى يقام الأحد المقبل، مع الفائز من مباراة فرنسا والمغرب التي تقام غدا الأربعاء، فيما سيلعب منتخب كرواتيا مع الخاسر من المواجهة الأخرى على المركز الثالث يوم السبت المقبل.

جوليان ألفاريز

احتفال ميسي مع جوليان ألفاريز

ميسي يحتفل مع دى باول

حزن مودريتش بعد الهدف الثانى

منتخب كرواتيا