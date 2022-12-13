الرئيس السيسي يصل واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:30 مساءً -

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة.

بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.

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