نصف نهائي كأس العالم.. الأرجنتين تقسو على كرواتيا بـ 3 أهداف والمباراة لم تنته بعد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:30 مساءً - أحرز جوليان ألفاريز لاعب منتخب الأرجنتين الهدف الثالث من صناع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، في شباك نظيره منتخب كرواتيا بالدقيقة 69 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، الهدف الأول في شباك منتخب كرواتيا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 34 من زمن المباراة.

وأضاف جوليان ألفاريز الهدف الثانى لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين، كالتالى..

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: أوتاميندى، روميرو، مولينا، تاجليافيكو

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، رودريجو دى باول، ماك اليستير، باريدس

خط الهجوم: ميسي، جوليان ألفاريز

فيما ضم تشكيل منتخب كرواتيا كل من:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: لوفرين، جفارديول، يورانوفيتش، سوسا

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: بازاليتش، كراماريتش، بيريسيتشالأرجنتين ضد كرواتيا

نجح منتخب الأرجنتين فى الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة الطواحين الهولندية في ربع النهائي بعد مباراة مجنونة امتدت حتى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

أما منتخب كرواتيا، الطامح للتأهل الثاني على التوالي إلى نهائي المونديال، فقد نجح فى عبور عقبة صعبة للغاية بعدما فاز على البرازيل في ربع النهائي أيضًا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويرغب المنتخبين فى خطف بطاقة التأهل للنهائي، حيث سيصطدم الفائز من هذه المباراة بنظيره الفائز من مباراة فرنسا والمغرب التي تقام غدا الأربعاء، في نهائي كأس العالم الذي يقام الأحد المقبل، فيما سيلعب الخاسر مع الخاسر من المواجهة الأخرى على المركز الثالث يوم السبت.

منتخب الأرجنتين سبق وحصل على بطولة كأس العالم مرتين عبر تاريخه، بينما لم يتوج منتخب كرواتيا باللقب نهائيا وكان أفضل انجازاته وصيف البطولة في النسخة الماضية.

وتأهلت الأرجنتين لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2014 عندما احتلت المركز الثاني أمام ألمانيا، ووصلت كرواتيا إلى الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي وستتطلع إلى تكرار أدائها في 2018 بالوصول إلى النهائي مرة أخرى.

وفازت كرواتيا في المرة الأخيرة التي واجهت فيها الأرجنتين 3-0 ، ويمكن أن تصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي إذا فعلوا ذلك مرة أخرى.