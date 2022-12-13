عاجل- الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة «الأمريكية - الإفريقية»

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فى ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة "الإفريقية - الأمريكية" لمواجهة أزمة الأمن الغذائى، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادى، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر، أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكى، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى القمة، وذلك للتباحث حول دفع أطرّ التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.