لميس جابر.. طبيبة وأديبة تُبحر فى تفاصيل التاريخ المصرى

جدة - نرمين السيد - ولدت جابر فى إحدى محافظات الصعيد عام 1947، وتخرجت فى كلية الطب جامعة عين شمس، وعقب تخرجها تزوجت من الفنان يحيى الفخرانى، الذى كان زميلًا لها بالكلية، ولديهما اثنين من الأبناء هما: "طارق وشادى الفخرانى".

وإلى جانب عملها كطبيبة نساء، عملت لميس جابر كصحفية ومؤلفة، وقدمت العديد من الأعمال التليفزيونية، ويعتبر مسلسل الملك فاروق الذى تم إنتاجه عام 2007 أشهر أعمالها، وكذلك فيلم مبروك وبلبل الذى أنتج عام 1998.

ومن مؤلفات لميس جابر: السهرة التلفزيونية "نونة الشعنونة" عام 1994، إعداد برنامج دستور يا سيادى عام 2011، قصة وسيناريو وحوار مسلسل محمد على 2012، المسلسل الإذاعى أحلام شهرزاد عام 2015.

وفى 31 ديسمبر 2015، عين الرئيس عبد الفتاح السيسى، لميس جابر، عضوًا فى مجلس النواب، من ضمن النواب الـ 28 الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم.

وفى عام 2020 قدمت برنامج "حواديت لميس جابر"، على قناة الحياة، وكان يسلط الضوء على التاريخ الملئ بالأحداث المهمة، وخلاله بحثت الكاتبة والأديبة فى أصل تلك الأحداث لكشف تفاصيلها بشكل مبسط للمشاهين.

وحاليا تقدم الدكتورة لميس جابر برنامج "خمسينة شاى"، على إذاعة الراديو 9090، وفى كل حلقة تعرض حدث أو حدثين من وجهة نظرها، تسرد خلالهما تاريخ مصر ويشاركها المستمعين من خلال الرسائل والمكالمات التليفزيونية.