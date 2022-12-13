واشنطن: القمة الأمريكية الإفريقية أتت لتعزيز الشراكة مع مصر والقارة السمراء

جدة - نرمين السيد - أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن استضافة الرئيس الأمريكى جو بايدن للقمة الأمريكية الإفريقية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، تأتى لتعزيز الشراكة بين بلاده ومصر وسائر بلدان القارة.





وذكرت السفارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن "القمة مع الشركاء الأفارقة ستعمل على مواجهة التحديات وإعادة التأكيد على أن الديمقراطية توفر فرصا اقتصادية وأمنية ملموسة".

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