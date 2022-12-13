الخارجية: القمة العربية الصينية تعود بالنفع على جميع الأطراف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، إن القمة العربية الصينية لها خصوصية كبيرة، وبالأخص أن الصين لم تعد دولة نامية بل أصبحت ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن التعاون مع الصين من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين.

ولفت إلى أن العلاقات مع الصين قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.

وأوضح أبو زيد، أن القمة العربية الصينية انطلقت في ظل أزمة اقتصادية عالمية، وهو ما أكسب القمة أهمية خاصة.