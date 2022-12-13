هشام آمنة من دمياط: هناك خطة لتطوير جميع المجازر بالمحافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارته التى أجراها إلى محافظة دمياط لتفقد عدد من المشروعات التى تشهدها المحافظة بتفقد مشروع إنشاء المجزر الآلى الجديد والمحجر الصحى وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا.





وتابع آمنة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط الموقف التنفيذى للمشروع الذى يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدان، حيث استمعا إلى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم 12 حظيرة تسع 2400 رأس ماشية، ومجزرين حكومى وآخر استثمارى ومحطات تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة 400م3/ يوم، وكذلك مصنع كومبست ومبنى إدارى ومخزن للأعلاف ورصيف للتنزيل والتصنيف و8 منافذ للبيع.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة على متابعة الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى الانتهاء من المشروع القومى لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات يتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وطالب اللواء هشام آمنة بضرورة تكثيف الأعمال الجارية بمشروع المجزر الآلى بدمياط لسرعة الانتهاء منه وتطبيق كافة الاشتراطات المعتمدة بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة ويساهم فى تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كل المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة، مشيرًا إلى سعى الوزارة خلال الفترة الحالية عَلِى إيجاد منظومة متكاملة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والعمل على الارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية والعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض إن المجزر يستهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلى ويعمل بصورة متكاملة فى إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة، وأشارت عوض إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ وتشغيل المشروع ومن بينها "أطباء بيطريين - جزارين – عمال خدمة – إداريين - أفراد أمن".

وأضافت "عوض" أن هذا المشروع القومى يُعد انطلاقة جديدة بمحافظة دمياط، لخدمة قطاع إنتاج وصناعة اللحوم، مشيرة إلى أن المجزر يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، كما لفتت إلى تميز موقع المشروع بوقوعه خارج الكتلة السكنية وأيضا قربه من مينائى دمياط وبورسعيد، لافتة أيضا إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف بالاسفلت لشبكة الطرق المحيطة والمؤدية إلى المجزر.