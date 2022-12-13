أحمد الطاهرى.. صاحب مانيفستو الكلام فى السياسة

جدة - نرمين السيد - لم يكن ترؤسه لقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عام 2022 محض صدفة، بل خطوة سبقتها خطوات قادها الاجتهاد على سلم العمل الصحفى والإعلامى، الذى بدأه قبل أكثر من 20 عاما، حتى صار نجما ساطعا اسمه أحمد الطاهرى.





الشاب الذى وجد ولعه بمجال الإعلام، بدأ حياته المهنية محررا صحفيا منذ أن كان طالبا فى الجامعة، تنقل بين العديد من الجرائد والصحف العربية، حتى استقر فى بيته "روز اليوسف"، والتى قال عنها إن لها فضل كبير على تكوين مداركه، فهى من المدارس الصحفية التى تجيد صناعة الصحفى صاحب السبق.

فى بداية مشواره الصحفى، عمل الطاهرى محررا دبلوماسيا خلال الفترة بين 2004 إلى 2011، ثم انتقل للعمل فى إحدى الوكالات الأجنبية، وحصل على منحة لدراسة الإعلام فى الولايات المتحدة الأمريكية، جمعت له العمل مع العلم.

ومع تأسيس جريدة الوطن عام 2012، كان الطاهرى مديرا للتحرير وفى عام 2014، فكر فى تأسيس جريدة يكون قوامها شباب الجامعة، واستطاع أن يحقق نسب توزيع جيدة، وبعد ذلك اتجه إلى عالم التلفزيون، وكان للصحفى الراحل عبدالله كمال، دورا داعما فى مشواره الفنى.

ساهم أحمد الطاهرى فى تأسيس عدة قنوات تليفزيونية وإذاعية بينها: الراديو 9090، الحياة، CBC وDMC والقاهرة الإخبارية.

وخلال مشواره، أسس الطاهرى وتولى رئاسة تحرير مركز النادى الدولى للسياسات الخارجية، ورئاسة تحرير "جورنال مصر"، وعمل مديرا لمكتب جريدة الوطن لدى واشنطن، وكان زميلا زائرا لعدد من مراكز الأبحاث الأمريكية، كما عمل مستشارا لمؤسسة دى ميديا الإعلامية.

والآن، يشغل منصب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، وفى 6 يوليو 2022 أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرارا بتعيين الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيسا للقنوات الإخبارية للشركة التى أطلقت قناة "القاهرة الإخبارية"، نهاية أكتوبر الماضى، كأحدث إصداراتها ضمن شبكة قنوات المتحدة، وهى تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية.