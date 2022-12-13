محافظ المنيا: «تبطين الترع» أحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تقرير لجنة المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع ضمن مبادرة (حياة كريمة)، وبحث مستجدات آخر الأعمال التنفيذية للمشروع الذى يشمل 146 ترعة بأطوال تصل إلى 414 كم بمراكز المرحلة الأولى للمبادرة وهى (العدوة، ومغاغة، وأبو قرقاص، وملوى، وديرمواس)، حيث تصل نسب التنفيذ لـ66.2%.

وأضاف القاضى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية، حيث ستسهم فى تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع.

وأكد ضرورة تكثيف المرور على المشروعات لرصد ومنع أى تعدى على الترع من خلال إقامة أو إنشاء العدايات غير الشرعية، والتعدى على حرم الترع بأى صورة، مع تطبيق القانون ضد المخالفين، وضرورة نشر الوعى بين المواطنين بأهمية هذا المشروع القومى الكبير والحفاظ عليه من التعديات.

وعلى صعيد آخر، قال محافظ المنيا إنه تم تنظيم حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة المنيا؛ للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق والأسعار ورصد محتكرى السلع.

ووجه بغلق وتشميع عدد من محال المواد الغذائية واللحوم للبيع بأزيد من الأسعار المقررة منها أحد المجمعات الغذائية بميدان بالاس لوجود سلع مجهولة المصدر والبيع بأزيد من الأسعار وإغلاق أحد محال الجزارة بشارع الحسينى للذبح خارج السلخانة وعدم وجود شهادة صحية والتحفظ على اللحوم المذبوحة.

كما وجه بإغلاق مخبز بشارع الجزارين لتجميع بطاقات تموينية ووجود نقص فى الوزن وتحرير محضر لأحد المجمعات الاستهلاكية الكبرى بميدان بالاس لوجود منتجات منتهية الصلاحية والغش فى العلامات التجارية.