جدة - نرمين السيد - قال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقى بالنسبة لمواعيد امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/ 2023، كما كان متبعا فى الأعوام السابقة قبل العام الماضى، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.





وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدورى رقم 52 لسنة 2022، بشأن مواعيد عقد الامتحانات المحلية والعامة للعام الدراسى 2022/ 2023. وتضمن الكتاب الدورى تحديد مواعيد جديدة، خلاف ما جاء بالخريطة الزمنية التى تم إعلانها فى بداية العام الدراسى 2022/ 2023 باستثناء موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة. ونصت الخريطة الزمنية على عقد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 3 يونيو 2023، وامتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو، وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 8 يوليو 2023، لكن المواعيد الجديدة جاءت كالتالى: 6 مايو2023 بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية، 27 مايو 2023 امتحانات الدبلومات الفنية، 10 يونيو 2023 امتحانات الثانوية العامة. وأضاف زلطة فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه ليس هناك أى تغيير فى مواعيد الامتحانات بالنسبة لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، موضحا أنه بالنسبة لقرار بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، يستهدف أن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة. وتابع المتحدث الإعلامى أن امتحانات الدبلومات الفنية ستجرى يوم 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023، وهو ذات النهج الذى كان متبعا خلال الأعوام الماضية قبل العام الماضى، حيث إنه من المعتاد بدء امنتحانات الدبلومات الفنية قبل امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسى الماضى، كانت استثناء عن القاعدة نتيجة بحث الاستقرار على شكل امتحانات الثانوية العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى تصريح لـ«دوت الخليج».. أول تعليق من «التعليم» على تغيير مواعيد الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.