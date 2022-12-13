التعليم: خريطة الامتحانات متناسبة مع خطة شرح المناهج التعليمية لطلاب المدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 07:31 مساءً - قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقي بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعًا في الأعوام السابقة قبل العام الماضي، مشددًا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تمامًا مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أنه ليس هناك أي تغيير في مواعيد الامتحانات سواء في صفوف النقل أو الشهادات، مشيرًا إلى أن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت 6 مايو 2023؛ يهدف لأن تكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اجراء امتحانات الدبلومات الفنية في 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو 2023 هو تطبيق للسنوات الماضية قبل العام الماضي، حيث من المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضي كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار علي شكل امتحانات الثانوية العامة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وأشارت الوزارة في كتاب دوري، إلى أن بداية امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، من يوم السبت 10 يونيو 2023.