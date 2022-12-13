سفير الاتحاد الأوروبى يكرم محافظ الجيزة للتعاون المثمر بين الجانبين

جدة - نرمين السيد - شارك أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، فى الحفل الختامى لإنهاء مشروعات البنية التحتية pip بمحافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والتى تمت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى Giz والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق التطوير الحضرى بمنحة تمويلية من الاتحاد الأوروبى.





وخلال الاحتفالية سلم سفير الاتحاد الأوروبى درع تكريم لمحافظ الجيزة تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين. وشهد الحفل حضور خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية وتوبياس جيرلاخ منسق قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وسفيرى ألمانيا والاتحاد الأوربى بالقاهرة والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة. وتفقد المحافظون معرضًا للمشروعات التى تم تنفيذها للمحافظات الثلاث فى قطاعات التطوير العمرانى، التعليم والصحة، البنية التحتية، الشباب، التنقل وقطاع المبادرات المحلية والقطاع الخدمى.

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