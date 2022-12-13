نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير وتوسعة طريق طراد النيل

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ووجه النائب بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير وذلك لبدء أعمال الرصف، كما تفقد نائب المحافظ عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مركز منشأة القناطر حيث شملت جولة النائب تفقد الشوارع الخلفية بمجلس المدينة ومتابعة أعمال توصيل الغاز الطبيعى تمهيدًا لبدء أعمال الرصف.
وتفقد أعمال التطوير والرصف بطريق برقاش الخطاطبة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية، كما تفقد النائب الوحدات المحلية لقرى الجلاتمة وبرقاش والمنصورية لمتابعة أعمال النظافة والأشغالات بداخل القرى، واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد أعمال التوسعة بطريق المنصورية بنطاق مركز منشأة القناطر.
يأتى ذلك فى إطار تكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير.
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