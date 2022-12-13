«الرعاية الصحية»: انطلاق البرنامج التدريبى لأمراض القلب للفرق التمريضية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق المرحلة الأولى للبرنامج التدريبى حول "أمراض وقساطر القلب"، وذلك للأطقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد .





وأوضح بيان الهيئة، أنه تستمر فعاليات البرنامج التدريبى على مدار 6 أيام بمستشفى النصر التخصصى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتى تعد أكبر مستشفى متخصص فى علاج أمراض قلب الكبار أو الصغار لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة، يهدف البرنامج التدريبى إلى رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتمكينهم من التعامل مع كافة حالات قسطرة القلب سواء فى مرحلة تأهيل المريض للعملية، أو خلال إجراء عملية القسطرة، أو بعد إتمام العملية ومرحلة التعافى النهائى للتمريض.

واستكمل البيان، ارتكزت محاور البرنامج التدريبى، أساسيات تشريح وفسيولوجيا القلب، وأنواع جراحات القلب وقساطر القلب، وأنواع القساطر والأسلاك الاسترشادية واستخداماتها، ومداخل القسطرة الشريانية والوريدية، وأساسيات التعامل مع الأجهزة المتقدمة لمراقبة للمريض، إضافة إلى التعرف على أنواع دعامات وصمامات القلب، وقساطر "كهرباء القلب، إصلاح العيوب الخلقية"، وذلك من خلال محاضرات نظرية فضلًا عن التطبيق العملى على رأس العمل للفرق التمريضية.

ونوه البيان، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى على يد عدد من الخبراء الدوليين فى هذا المجال، وذلك بهدف الاستفادة من الممارسات العالمية الدولية، فيما ضم فريق المدربين من مجموعة مستشفيات سان دوناتو للرعاية والخدمات الصحية كلًا من الدكتور شيماء لامغالى، الدكتور فلاڨيو أرتيفونى، الدكتور مارى إليسا ساليمى، الدكتور جيسيكا كييزا.

يأتى هذا التدريب فى إطار التعاون بين هيئة الرعاية الصحية ومؤسسة "إينى الإيطالية"، فى عدد من المجالات من بينها مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، حيث يعد تدريب الفرق الطبية من العاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، ضمن استراتيجية الهيئة الرامية لتنمية قدرات العنصر البشرى باعتباره أثمن مورد لدى الهيئة، حيث لا يمكن الوصول إلى الاستدامة فى تقديم خدمات ذات جودة عالية إلا بوجود تعليم وتدريب طبى مستمر لمقدمى الخدمة الصحية، وهو ما يساهم بدوره فى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.