وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الأردني بالقاهرة دعم التعاون في مجالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 05:25 مساءً - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة؛ لبحث آليات تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين مصر والأردن، والجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجهات المعنية في البلدين، بحضور د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد د. أيمن عاشور، حرص مصر على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع الأردن، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى عُمق العلاقات التي تربط مصر والأردن، وتمتد لسنوات طويلة، مشيدًا بالعلاقات الودية التي تجمع البلدين في جميع المجالات وفي مُقدمتها المجالات التعليمية والبحثية.

وتناول الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي بين مصر والأردن، وكذا تذليل العقبات التي تواجه الطلاب الأردنيين واستعداد مصر لتقديم كافة التسهيلات لهم.

وطرح الوزير أهمية إقامة معرض للتعليم العالي بجميع الدول العربية للترويج والتسويق للإمكانيات والفرص التعليمية المُتاحة في جامعات مصر، وما تشتمل عليه من نُظم وبرامج مُميزة؛ تُساهم في جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، موجّهاً أيضاً بضرورة عقد ندوة مع السفراء والمُلحقين الثقافيين بجميع الدول خلال الفترة المقبلة؛ بهدف التعريف بالبرامج التعليمية بكليات الجامعات الأهلية والتكنولوجية المصرية.

ومن جانبه، أعرب السفير العضايلة عن تقدير الأردن لمستوى التنسيق والتعاون المستمر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف المؤسسات الأكاديمية المصرية، التي تستقبل الطلبة الأردنيين في مختلف التخصصات والمستويات الأكاديمية، مشيداً بحجم الإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية في السنوات الأخيرة.

كما أعرب عن الشكر لمصر على جهودها في التعامل مع الطلاب الأردنيين، وتسهيل مهتهم، مشيدًا بإمكانيات الجامعات المصرية والتي تحتل مكانة مرموقة ساهمت في إقبال الطلاب الأردنيين على الدراسة بمصر، مؤكدًا على تميّز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ على مختلف المستويات، وخاصة مجال التعليم والتبادل الثقافي، مشيرًا إلى حرص الأردن على دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين غلى مستوياتٍ أكثر تقدماً.

حضر اللقاء د. هاجر سيف النصر رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وأ/ عبدالله الحراحشة الملحق الثقافي بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة.